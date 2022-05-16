Terör operasyonu: 37 gözaltı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:03

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 29 şahıs, IŞİD terör örgütü soruşturmaları bünyesinde ise 5 şahıs olmak üzere toplam 37 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.



