Terör operasyonu: 37 gözaltı
Van’da FETÖ/PDY, IŞİD ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 29 şahıs, IŞİD terör örgütü soruşturmaları bünyesinde ise 5 şahıs olmak üzere toplam 37 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı