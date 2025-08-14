Terör örgütü Hizbut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim diğer cemaatlerle görüşme kararı aldı

Filistin’in Gazze kentindeki abluka gerekçesiyle başkentin göbeğinde gerçekleşen ve “ümmet-şeriat-İsrail’le savaş” çığırtkanlığının yapıldığı yürüyüşü düzenleyen Köklü Değişim Dergisi grubu; diğer tarikat, cemaat ve gerici odaklarla görüşme ve işbirliği yapma kararı aldı. Yargıtay’ca terör örgütü sayılan ve hilafet devleti kurmak için çalışmalarda bulunan Hizbut Tahrir’in yayın organı alan Köklü Değişim’den önceki gün “Gazze için birleşelim” başlığında bir açıklama yayımlandı.

NEW YORK BİLDİRİSİ HEDEF ALINDI

Sosyal medyadan yayımlanan açıklamada; ABD’nin öncülüğünde Arap Birliği üyesi tüm ülkeler, birçok Avrupa Birliği üyesi ülke ve Türkiye’nin imzacısı olduğu ve HAMAS’ın silah bırakmasını söyleyen “New York Bildirisi” hedef alındı. “Geldiğimiz noktada, Müslümanların Gazze için birleşmeleri artık hayati bir önem taşımaktadır” denilen açıklamada; “Daha etkili bir söylem ve eylemler için tüm İslâmi camiaların, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, âlimlerin, aydın ve düşünürlerin ‘Gazze İçin Ben de Varım’ diyerek kol kola kenetlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk hâline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

TÜM ŞEHİRLERDEKİ DİNİ YAPILARLA GÖRÜŞÜLECEK

Bu gerekçeyle hareket edileceğinin vurgulandığı açıklamada; Köklü Değişim Dergisi grubunun Türkiye’nin tüm şehirlerinde çalışmalarda bulunan sözde din hocalarını, kanaat önderlerini ve tarikat - cemaatleri ziyaret edeceğini, toplantılar yapacağını; böylece ortak söylem ve eylem birliği oluşturmayı hedeflediği aktarıldı.