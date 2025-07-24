Terör örgütü PKK'nin silah bırakma sürecinde 'beton' iddiası: MİT Başkanı İbrahim Kalın partilere ne anlatıyor?

"Terörsüz Türkiye" ismi ile yürütülen süreç kapsamında terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup üyesi ile silah bırakma töreni düzenlemişti.

Bunun üzerine MİT Başkanı İbrahim Kalın TBMM'de siyasi partilere yönelik ziyaretlerini sürdürürken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İktidara yakın kimliği ile bilinen Türkiye gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, terör örgütü PKK'nin silah bırakma sürecini sürdürdüğü, mağaraların ise beton ile mühürlendiği iddia edildi.

Büyüklüğü bin kişilik kapasiteye kadar varan mağaraların, bombalanarak veya betonla kapatıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE GELECEKLER Mİ?

Silah bırakma sürecinin MİT ve TSK gözetiminde yapıldığı ancak herhangi bir ABD menşeli bir silaha rastlanmadığı vurgulandı. Ancak silahların ABD'ye geri verilmiş olabileceği iddiasının da gündemde olduğu biliniyor.

Haberde, PKK'lilerin büyük bölümünün Kuzey Irak'ta barınmaya devam edeceğinin değerlendirildiği, bazılarının 'yasal düzenlemeler' sonrası Türkiye'ye gelebileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

KALIN PARTİLERE NE ANLATIYOR?

Öte yandan MİT Başkanı Kalın'ın TBMM'de siyasi partilere ziyaretinde bu süreçlerin konuşulduğu ve "Fesih, izleme ve doğrulama" olmak üzere üç ayrı başlıkta çalışmaların yürütüldüğü bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi.