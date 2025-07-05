Terör örgütü PKK'nin silah bırakması bekleniyor: DEM Parti'den 'basın' bilgilendirmesi

Terör örgütü PKK'nin 'sembolik' bir grup üyesi ile silah bırakması bekleniyor.

Bu kapsamda DEM Parti basın mensuplarına ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

Bilgilendirmede, "Sürecin başından beri kolaylaştırıcılık rolü üstlenen partimiz, bu etkinliği izlemek için sınırlı sayıda (kontenjanla belirlenmiş 15-20 kişilik) köşe yazarını davet etmiştir. Davet ettiğimiz yazarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri partimizin organizasyonuyla Kürdistan Bölgesine götürülecektir" ifadelerine yer verildi.

"KONGRE KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ADIM ATMALARI BEKLENİYOR"

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bildiğiniz gibi 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde yeni bir aşama anlamına gelen önemli ve tarihi günleri yaşıyoruz. Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında yapılacak bir etkinlikle kongre kararları doğrultusunda adım atmaları bekleniyor. Sürecin başından beri kolaylaştırıcılık rolü üstlenen partimiz, bu etkinliği izlemek için sınırlı sayıda (kontenjanla belirlenmiş 15-20 kişilik) köşe yazarını davet etmiştir. Davet ettiğimiz yazarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri partimizin organizasyonuyla Kürdistan Bölgesine götürülecektir.

Diğer basın emekçilerinin ise etkinliği izlemesinin önünde herhangi bir engel yoktur. İktidarın bilgisi dahilinde gerçekleşecek bu etkinliği isteyen bütün basın mensupları kendi imkanlarıyla izleyebilecektir. Bu etkinliği izleyecek gazeteci arkadaşların, herhangi bir zorluk yaşamaması için bize isim bildirmeleri gerekmektedir. İsim, çalışılan kurum, basın kartı fotoğrafı, telefon numarası ve mail adresini tarafımıza bildiren her gazetecinin bilgileri akreditasyon için Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle paylaşılacaktır."