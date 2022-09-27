Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı

27 Eylül 2022 Salı, 15:07

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız şekilde son buldu.