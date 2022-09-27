Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.
Göstericiler, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız şekilde son buldu.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor
- Adnan Oktar'a 35 yıl önce teşhis koyan hekim!