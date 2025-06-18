Terörist başı Öcalan 24 Ocak kararlarına imza atan Turgut Özal'ı 'demokrasi şehidi' ilan etti

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan, İmralı'dan mesaj göndermeye devam ediyor. Öcalan, son olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'a bir mektup gönderdi.

Öcalan, Türkiye'de emekçilere yönelik en kapsamlı saldırı planı olarak tarihe geçen ve 12 Eylül darbesinin en sadık takipçisi olarak bilinen 24 Ocak kararlarını açıklayan Turgut Özal için, "demokrasi şehidi" dedi.

O dönem, 'ekonomik hayatın yeniden düzenlenmesi' olarak sunulan bu kararlar, 12 Eylül darbesinin maddi zeminini teşkil ediyordu. Bu kararlar; 1978’de IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası sermaye örgütlerinin Türkiye’den taleplerini formüle ediyordu. Kararlar Türkiye’yi uluslararası sermayeye açarken, yerli sermayeyi de 'piyasa serbestliği' adına, emeğe karşı güçlendirilmeyi amaçlıyordu.

ÖCALAN'IN ÇELİŞKİSİ

'Patronların mutlu günü' diye adlandırılan ve Türk solunun, emekçi sınıfının baskı altına alınması ile uygulanabilen 24 Ocak Kararları Türkiye'de sermaye sınıfının yeniden yapılanmasını sağladı ve solun siyasal etkisinin zayıflamasına neden oldu. Bu kararlar Türkiye'de, neo-liberal politikaların ve piyasacılığının önünün açıldığı ve kamuculuk adına tasfiyelerin başlandığı ilk yıllar olarak tarihe geçti.

Terör örgütü lideri Öcalan dün ise yeğeni Ömer Öcalan üzerinden aktardığı mesajında DEM Parti'ye yönelik, "Türkiye'de bir ekonomik kriz var, yoksulluk var. Birçok kentte işçi dostlarımız var. DEM Parti bunun için çalışmalı. Bir kriz var, ekonomi kötü, yoksulluk büyük, işçiler artık geçinemiyor. DEM Parti bu konulara eğilmeli" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"BABANIZ DEMOKRASİ ŞEHİDİ"

T24'ten Ceren Bayar'a konuşan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Öcalan'dan bir mektup geldiğini ve mektupta, "Babanız (Turgut Özal) demokrasi şehidiydi" ifadelerinin yer aldığını söyledi. Özal, Öcalan'ın 1993'te yaşananları anlattığı ve babası hakkında güzel şeyler söylediğini de sözlerine ekledi.

Özal da 1993 yılının incelenmesi gerektiğini ifade ederek, "1993’te babamdan önce Uğur Mumcu öldürüldü. Bunu çok kimse bilmez ama babam Cumhurbaşkanlığı Köşkündeyken 10 günde, 15 günde bir babama rapor verirdi Uğur Mumcu. Sık görüşüyorlardı. Kimse bilmez bunu. Sonra Adnan Kahveci trafik kazasında öldü. İşin ekonomik tarafına bakıyordu. Sonra Eşref Bitlis Paşa’nın uçağı düştü. O da askeri tarafına bakıyordu meselenin. Sonra işte Madımak oldu, Başbağlar oldu. Yani 93 yılı incelenmesi gereken bir yıldır ve çok faili meçhul vardır. Rahmetlinin ölümü, her daim olan şüpheli ölümdür. Tahmin ediyorum tüm bunlar yurtdışı kaynaklı" dedi.

Özal ayrıca Öcalan’a cevaben bir mektup iletme imkanı olmadığını belirtti ve Öcalan'ın kendisiyle görüşmek istediğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Turgut Özal, Kürt sorununun çözümü için demokratik adımlar atılması gerektiğini savunmuş, askeri yöntemlerin sorunu çözmeyeceğini ifade etmişti.

17 Nisan 1993’te Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş, ailesi dahil pek çok kişi Özal’ın ölümünde şüphe olduğunu iddia etmişti. 2012’de Özal’ın mezarı açılmış ancak yapılan incelemede zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanmamıştı.