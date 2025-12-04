Terörle mücadele gazisi, hakkı olmasına rağmen elektrik indiriminden faydalanamadı: 'Gazilere birçok kurumda zorluk çıkarılıyor'

Ankara’da yaşayan 53 yaşındaki Şafak Mert, uzun yıllar terörle mücadele operasyonlarında görev aldı. Çatışmalara girdi, malul oldu, 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında gazi unvanı aldı. Emekli Yarbay olan Mert, geçtiğimiz haftalarda yeni bir eve taşındı. Gazilere sağlanan yüzde 40’lık elektrik indiriminden faydalanmayı sürdürmek için Enerjisa elektrik dağıtım şirketine başvurdu.

‘SEN ÖLÜRSEN AİLEN FAYDALANABİLİR’

Gazilik belgelerini şirkete götürdüğünde, 3713 sayılı kanun kapsamında olduğu için bu indirimden faydalanamayacağı yanıtını aldı. Hatta görevli personel, ona, “Bu indirimden sen faydalanamıyorsun ama ölürsen ailen ve çocukların faydalanabilir” dedi. Bu tavıra ve uygulamaya itiraz etti, şikayet dilekçesi hazırladı. Dilekçeye gelen kurumsal yanıtta, elektrik indiriminden yalnızca 2847 sayılı Kanun ve 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gazi olanların yararlanabileceği belirtildi.

GEREKÇEDE ‘MALUL AYLIĞI’ DETAYI

Ancak gerekçe metninde bir detay vardı. Bu da, “Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin elektrik indirimi kapsamında olduğu”ydu. Gerekçede muharip/malul gaziler, 2847 sayılı kanunun mükerrer 1. maddesiyle tanımlanırken, Mert de bu kapsamda malul sayılmış ve maaş almaya hak kazanmıştı. Hem bu detaya hem de daha önce elektrik indirimi almasına karşın, Mert’in talebine “ret” yanıtı geldi ve bu haktan faydalanamadı.

‘SIK SIK BÖYLE MESELELERLE UĞRAŞIYORUZ’

Cumhuriyet’e konuşan Şafak Mert, şirketin gerekçesinin kendi içinde çeliştiğinin altını çizerken, kendisiyle aynı durumda olan 3713 sayılı kanun kapsamındaki bir gazinin, geçtiğimiz haftalarda, aynı belgelerle elektrik indirimi alabildiğini ifade etti. Gazilere yönelik bu çifte standartlı ve yorucu yaklaşımın sistematik olduğunu söyleyen Mert, “Her ne kadar Anayasa’da ‘Devlet, gazileri, şehit yakınlarını, yetimlerini korur, kollar’ yazsa da, bunu farklı kurumlar farklı şekilde yorumluyor, yorumlamak istiyor. Böyle meselelerle uğraşıp duruyoruz” dedi.

‘YATALAK OLAN, BUNLARLA UĞRAŞAMAYANLAR VAR’

Kira yardımı ve eğitim yardımı konusunda da benzer süreçler yaşandığını örneklerle anlatan Mert, kendisinin bu konularla uğraşabilecek gücü olduğunu ifade ederken, “Ancak bütün gazilerimiz böyle değil. Yatalak olanlar var, evinden çıkamayan gaziler var, yürüyemeyenler var. Yanlış uygulamalar ve yanlış yorumlar insanların hak kaybına sebep oluyor. Bize yönelik yaklaşımın iyileştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.