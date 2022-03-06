Ters dönen araçtan sağ çıktılar
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşı şeridine geçip takla atarak tarlaya devrildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi’nde H.D.Ç. (E/49) isimli şahıs 20 H 3710 plakalı otomobili ile Alaşehir istikametinden Salihli istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedetti.
Karşı şeride geçen araç takla atarak ters döndü. Araç sürücüsü kazada yara almazken, yolcu konumunda bulunan Y.Ç. (K/77) isimli şahıs hafif şekilde yaralandı.
Y.Ç. tedbir amaçlı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
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