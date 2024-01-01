Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 09:00

Çekiliş sonucununu Milli Piyango İdaresi üzerinden sorgulayan yurttaşlar, şartları taşıdıkları dahilde bilet numaralarına göre teselli ikramiyesi alacak. Peki, teselli ikramiyesi ne kadar? Teselli ikramiyesi nasıl alınır?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişilerin almaya hak kazandığı ikramiyedir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini kazanır.