Tesettürlü kadının dansına gözaltı!

İzmir’de bir gece kulübünde dans eden zenne A.S. ile dans eden tesettürlü H.K. “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!

Dans görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Sosyal Medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ”Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik" suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Zenne A.S. sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada görüntüleri H.K.’nin paylaştığını ve silmesi istediğini dile getirdi.