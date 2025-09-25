Tesettürlü kadının dansına gözaltı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 17:02:00
Cumhuriyet/İzmir
İzmir’de bir gece kulübünde çekilen dans görüntüleri sosyal medyada yayılınca, tesettürlü kadın H.K. ile zenne A.S. gözaltına alındı. Başsavcılık, “dini değerlere alenen hakaret ve müstehcenlik” suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İzmir’de bir gece kulübünde dans eden zenne A.S. ile dans eden tesettürlü H.K. “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret  ve Müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!

Dans görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Sosyal Medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ”Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret  ve Müstehcenlik" suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S.  gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Zenne A.S. sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada görüntüleri H.K.’nin paylaştığını ve silmesi istediğini dile getirdi.

