TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'araç sigortası zammı' tepkisi: 'Trafikte sigortalı araç bırakmayacak'

01 Mayıs 2022 Pazar, 10:49

Trafik sigortasına her ay fiyat artışı yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten birçok vatandaş aracını garaja çekmişken şimdi ise zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur. Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu trafik sigortası ücretlerinde indirim beklerken zam yapılmasından mustarip” dedi.

"TRAFİKTE 5 ARACIN 1'İ SİGORTASIZ"

Zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon araç olduğunu belirten Palandöken, “Trafikteki 25 milyon aracın 5 milyonunun zorunlu trafik sigortası yok. Hem trafiğin akıbetinin hem yolcu ve araçların güvenliğinin sağlanması için sigortalılığın artması gerekiyor. Fakat zaten akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrettiği bu dönemde vatandaş aracını garajdan çıkartmaya korkarken, şimdi ise alınan bir kararla sigorta şirketlerine zorunlu trafik sigortasında her ay yüzde 2,25 zam yapma yetkisi verildi.

- Araç sahiplerini ve esnafı gerçekten zorlayacak seviyelere çıkan bu artış yapılmamalı. Mayıs ayı itibarıyla en düşük trafik sigortası ücreti bin 263 lira olacak. Bu durum sigortasız araç sayısıyla birlikte trafikteki tehlikeyi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu araçların ek olarak zaten akaryakıt, MTV, bakım, muayene, çeşitli ölçüm ücretleri gibi birçok daha masrafı var. Bu masraflar da zorlarken, araç sahipleri zorunlu olan bir sigortayı bile yaptırmaya çekinir hale gelecektir” ifadelerini kullandı.