19.08.2025 12:37:00
İHA
Test sürüşü yapıyordu... İstanbul'da 17 milyonluk kaza!

Büyükçekmece'de yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz, "Rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık, müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz" dedi.

Büyükçekmece E-5'te dün saat 15.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarptı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları anlatan usta Hakan Yılmaz, "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikâyetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.

