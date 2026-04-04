Testi 'pozitif' çıkmıştı: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Kaan Kalyon tahliye edildi

4.04.2026 11:21:00
Haber Merkezi
Ünlülere yönelik soruşturmada tutuklanan jet sosyetenin tanınan simalarından Kaan Kalyon'un tahliye edildiği öğrenildi. Kalyon'un uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan iş insanı Kaan Kalyon, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN AĞABEYİ İLE AYNI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kalyon, 4 Şubat'ta tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya ile aynı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaan Kalyon, ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ suçlamasıyla 8 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

2 AY SONRA TAHLİYE GELDİ

Kadın giyimi ve özel davet elbiseleri üzerine faaliyet gösteren Kei Kei Tekstil markasının kurucusu olarak bilinen Kaan Kalyon, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

