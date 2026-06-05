Testo Taylan açıkladı: 'Yakup TV' olarak tanınan Yakup Şahkulubey tahliye edildi

Sosyal medyada “Yakup TV” adıyla bilinen içerik üreticisi Yakup Şahkulubey hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir devam eden yargı süreci kapsamında tutuklu bulunan Şahkulubey'in tahliye edildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, mahkeme sürecinde yapılan değerlendirmelerin ardından Yakup TV hakkında tahliye kararı verildi.

TUTUKLANMA SÜRECİ GÜNDEM OLMUŞTU

Yakup TV’nin tutuklanma süreci, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bir süre önce cezaevinden çıkan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız (Testo Taylan), yaptığı paylaşımda Yakup TV’nin Silivri Cezaevi’nde olduğunu duyurmuştu.

Testo Taylan, “İçeriden dostumu arattım. Yakup TV şu an Silivri’de, C17 koğuşunda” ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı yayınlarla tanınan Şahkulubey’in “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Son olarak Yakup Şahkulubey'in tahliye edildiği öğrenildi. Gelişmeyi, 'Testo Taylan' duyurdu.

Taylan, sürecin kamuoyuna yansıdığı gibi yeni başlamadığını belirterek, “İnsanlar şimdi ‘Nasıl hemen tahliye oldu? Daha dün tutuklanmadı mı?’ diye şaşıracak ama öyle değil. Bu durum basına 2 gün önce yansıdı. Gözaltına alındığı andan itibaren basında bir şey yoktu. Yaklaşık 2 haftalık bir süreç yaşandı. Buluşacağız ve bir barış anlaşması imzalayacağız. Her ne kadar kötü söylemlerde bulunsa da bize onu affetmek yakışır” ifadelerini kullandı.