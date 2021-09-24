Tevfik Ertürk’ün mezarına zarar verdiği iddiasıyla Dr. Dilek Ekmekçi'ye dava açıldı

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

12 Eylül darbe döneminin Başbakanlık Özel Kalem Müdürü ve eski ANAP Milletvekili Tevfik Ertürk’e babası olduğu iddiasıyla açtığı babalık davası devam eden ceza hukuku hocası ve avukat Dr. Dilek Ekmekçi hakkında Ertürk’ün mezarına zarar verdiği iddiasıyla dava açıldı. “Ben hazır bulunmadan mahkeme mezar açıyor” diyen Ekmekçi, “Kabile devletinde bile daha fazla hukuk vardır” dedi.

11 yaşında evlatlık olduğunu öğrenen Dilek Ekmekçi, eski siyasetçi Tevfik Ertürk’ün babası olduğu iddiasıyla soybağı mücadelesi veriyor. Ertürk’ün mezarının yasadışı biçimde açtırdığı iddiasıyla suçlanan Ekmekçi hakkında Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde dava açıldı. Tevfik Ertürk’ün ölümü sonrası mezarına yasadışı müdahale etmekle suçlanan Ekmekçi, “Ankara Büyükşehir Belediyesi kayıtlarında Ertürk için mükerrer, yani çift mezar kaydı görünmesini açıklayamıyorlar. Talat Ertürk (Tevfik Ertük’ün oğlu) benim için babamın saçını almıştır diye dilekçeler veriyor. Gerçekler ortaya çıkacağı için panik halindeler. Tevfik Ertürk’ün kızı Suna Ertürk, sahte sosyal medya hesabından bana yazarak Turgut Özal’ın kızı olduğuma ve işin peşini bırakmam için ikna etmeye çalıştı” dedi.

‘ŞİDDET GİRİŞİMİ ÖDÜLLENDİRİLİYOR’

2021 yılının Ocak ayında Ertürk’ün mezarının babalık davası kapsamında kendisine ve avukatına tebligat çıkarılmadan açıldığını söyleyen Ekmekçi, “O gün açılacağını UYAP’tan görüp tam saatinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na gittim. Talat Ertürk, iki akrabası ve birkaç mezarlık güvenliği ile mezarın yakınında duruyordu. Mezarın zamanından önce açılıp kapandığı söylendi. Talimat hâkimi ve adli tıpçılar çoktan gitmişti. Talat Ertürk ve yanındaki erkek akrabası üzerime yürüdü, hakaret etti. Bana ‘mezarı açtı’ diye iftira atılırken var olan aynı kameralara pişkince ‘bozuk’ denildi. Babalık davamla ilgili mezar açılması işleminin yapılacağı yere gittiğim için savcılık ‘huzur ve sukûn bozmaktan’ benim de şüpheli olarak ifademi aldı ve kamera kayıtlarını araştırmadan, jet hızıyla dosyayı kapattı. Tutanaklarda Tevfik Ertürk’ün vücut bütünlüğü olmasına karşın Ertürk’ün ayağını kesip aldığım yönünde tanıklık yapacağını söyleyen biyolojik ablam Gönül Çelik de beni tehdit etti. Ablam hakkındaki şikâyetim ile ilgili soruşturma sürüyor” diye konuştu.

‘BU NOKTAYA GELDİM’

Kameraların bozuk olduğu yönünde cevap veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan hakkında da suç duyurusunda bulunacağını kaydeden Dilek Ekmekçi, “Gerçeğe aykırı bir DNA sonucu ortaya çıkarıldı. Kabile devletinde bile daha fazla hukuk vardır. Bu devletin içindeki ataerkil ve kadın düşmanı tavrından dolayı vatandaşı olmaktan utanacak noktaya geldim” ifadelerini kullandı.