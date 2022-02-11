Texas'ta yeni yasanın uygulanmasının ilk ayında kürtaj yüzde 60 azaldı
Texas'ta yürürlüğe giren yeni yasa ardından kürtaj oranları ilk ayda yüzde 60 azaldı.
ABD'nin Texas eyaletinde 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olan yasa sonrası ilk bir aylık süreçte kürtaj operasyonlarının yüzde 60 düştüğü açıklandı.
Texas Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komisyonu, kadınların hamileliklerinin 6’ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan tartışmalı yasanın yürürlüğe girdiği Eylül 2021'de kürtaj yaptıranların sayısının ağustos ayına göre yüzde 60 azalarak 2 bin 200 olduğunu duyurdu.
ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta eyalet meclisinin Mayıs 2021'de karar bağladığı yeni kürtaj yasasının, 1 Eylül’de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için bir gece önce yapılan acil başvuruyu gündeme almayarak, uygulanmasına yeşil ışık yakmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, "aşırı" olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söyleyerek Yüksek Mahkeme'nin tutumunu eleştirmişti.
Yasa 7 Ekim'de federal bölge mahkemesi tarafından askıya alınmış, 9 Ekim'de ise federal temyiz mahkemesi alt mahkemenin durdurma kararını bozarak, uygulamanın yeniden önünü açmıştı.
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