Tez-Koop-İş'ten GSB önünde protesto: Zorla istifa ettiriyorlar

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:34

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:34

Tez-Koop-İş Sendikası’na üye işçiler dün öğle saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde toplandı. Yapılan açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratlarının anayasal suç işledikleri belirtildi.

'TERCİH YAPMAYA İTİLİYORLAR'

Bakanlıktaki emekçilerin “ayak oyunlarıyla” sendikadan istifaya zorlandıklarına işaret edilen açıklamada, “Sendikamızın da üyesi bulunduğu Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Koop-İş ve Toleyis sendikaları ile kimi Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir ekip, adeta sendikamıza ve sendikamız üyesi emekçilere savaş açmıştır... Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Personel Genel Müdür Vekili Mustafa Koç, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gürhan Yıldız ve bu yöneticilerin altında çalışan yöneticilerin talimatı ile 81 ile yayılan Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerinde şef, müdür ve il müdürü düzeyinde görev yapan yöneticiler, işyeri değişikliği/sürgün tehditleriyle temsilcilerimizi temsilcilik görevinden; üyelerimizi sendikamızdan istifa etmeye zorlamaktadır. Başka bir sendikaya üye olmaya zorlanan emekçiler, adeta sendikal hak ve özgürlükleri ile iş güvenceleri arasında bir tercih yapmaya itilmektedir.”

Açıklamada anayasal suç işlendiğine işaret edilerek, “Örgütlü mücadeleyi hedef alan bu saldırılar, bugün Toleyis ve Koop-İş sendikaları tarafından gerçekleştirilmektedir. İşkolumuzdaki milyonlarca örgütsüz işçiyi örgütlemeyi değil; 40 yıldır örgütlü olan Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerini kendi sendikalarına üye yapmayı hedefleyenleri Türkiye işçi sınıfı tarihi yargılayacaktır” denildi.