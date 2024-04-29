THY Afganistan seferlerine 21 Mayıs'ta yeniden başlıyor

THY, 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacak.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:23
THY Afganistan seferlerine 21 Mayıs'ta yeniden başlıyor
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları (THY), 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

THY'nin İstanbul-Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak, haftada 4 sefer yapılacak.

Afganistan'da yönetim değişimi sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok hava yolu gibi THY de bu ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.


THY haberleri afganistan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu

Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
Günlük burç yorumları: 30 Nisan 2024 Salı Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Nisan 2024 Salı Yengeç burcu yorumu
Polis meslektaşlarına ateş etti

Polis meslektaşlarına ateş etti
Son Dakika… Türkiye ‘NATO’ kararını verdi!

Son Dakika… Türkiye ‘NATO’ kararını verdi!
AKP’den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi açıklaması: Görüşme nerede olacak, masada neler var?

AKP’den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi açıklaması: Görüşme nerede olacak, masada neler var?
Günlük burç yorumları: 30 Nisan 2024 Salı Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Nisan 2024 Salı Koç burcu yorumu
DEM Parti'den anayasa çıkışı: İktidara can simidi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz

DEM Parti'den anayasa çıkışı: İktidara can simidi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz
Kasksız motosiklet sürücüsü, polisten kaçarken kaza geçirdi!

Kasksız motosiklet sürücüsü, polisten kaçarken kaza geçirdi!