THY duyurdu: Minsk uçuşları iptal edildi
Türk Hava Yolları, 9 Mart 2022 tarihine kadar Belarus'un başkenti Minsk'e uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasının ardından Belarus'un başkenti Minsk için daha önce aldığı sefer iptali kararını 9 Mart'a uzattığını duyurdu.
THY'nin Twitter'daki hesabından yapılan duyuruda, "9 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da '0 850 333 0 849' numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerini yer verildi.
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