THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şampiyonu kutlarken ‘Efes’ diyemedi

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:29

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes’i birçok siyasi isim kutlarken; THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin tebrik mesajı dikkat çekti.

Bir bira markası olan ‘Efes’ sözcüğünü kullanmaktan sakınan Ekşi, tebrik mesajında, “.... ve Anadolu kazandı” ifadelerini yazdı.