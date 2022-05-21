THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şampiyonu kutlarken ‘Efes’ diyemedi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sponsoru oldukları Anadolu Efes'in şampiyonluğunu sosyal medyadan kutlarken "Anadolu" ismini yazıp "Efes" kelimesini kullanmadı. Bazı taraftarlar Ekşi'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:29
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şampiyonu kutlarken ‘Efes’ diyemedi
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THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes’i birçok siyasi isim kutlarken; THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin tebrik mesajı dikkat çekti.

Bir bira markası olan ‘Efes’ sözcüğünü kullanmaktan sakınan Ekşi, tebrik mesajında, “.... ve Anadolu kazandı” ifadelerini yazdı.

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