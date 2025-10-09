THY, Süleymaniye seferlerine yeniden başlıyor

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Üstün, haftanın yedi günü düzenli olarak gerçekleştirilecek Süleymaniye seferleriyle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların güçleneceğini belirterek, "Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.