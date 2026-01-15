THY uçağı acil iniş yaptı: Uçak içi internet ağından bomba tehdidi!

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul–Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçuşunda, bir yolcunun uçak içi internet ağı üzerinden oluşturduğu erişim noktasında bomba tehdidi içeren bir ifade kullanması üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı. Olayla ilgili açıklama THY yönetiminden geldi.

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Yahya Üstün, TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşunun Barselona’ya yaklaşma aşamasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin tespit edildiğini bildirdi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Üstün, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."