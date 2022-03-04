THY'den açıklama: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı

04 Mart 2022 Cuma, 14:30

Türk Hava Yolları, İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mart Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından HES kodu uygulamasının ve açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.