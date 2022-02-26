THY, Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye döneceklere 'sabit ücret'le bilet satacak

26 Şubat 2022 Cumartesi, 18:55

Ülkede yaşananlarla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını belirtmişti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından Twitter’den yapılan açıklamada, “Ukrayna’ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz” denildi.

Öte yandan, THY’nin söz konusu bilet fiyatlarını maksimum 220 dolar olarak sabitlediği öğrenildi.