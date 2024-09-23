THY’nin İtalya seferlerine grev engeli

Yayınlanma: 23.09.2024 - 21:50

Güncelleme: 23.09.2024 - 21:50

İtalya'da yarın yapılması planlanan yer hizmeti personelinin iş bırakma eylemi nedeniyle Milano Malpensa ve Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı’ndan gerçekleşmesi planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi.

Grev nedeniyle THY’nin TK-1873 İstanbul-Milano, TK- 1874 Milano-İstanbul, TK-1895 İstanbul-Milano, TK-1896 Milano-İstanbul, TK-1878 Milano-İstanbul (TK 1877 uçuşu yolculu gidiyor dönüşü iptal), TK-1323 İstanbul-Bologna, TK-1324 Bologna-İstanbul seferleri de iptal edildi.