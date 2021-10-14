Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 582 bin 907 adet kaçak ilaç yakalandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 582 bin 907 adet ilaç yakalandığını açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kaçak ilaçlarla ilgili soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında kaçak yollardan Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 582 bin 907 adet ilaç yakalandığını belirtti.
Bakan Muş,“En çok ilaç yakalaması İstanbul ve Edirne illerinde yapılmıştır. Bununla birlikte ilaç kaçakçılığı suçundan 81 kişi hakkında işlem yapılmıştır” açıklamasını yaptı.
Muş, kaçakçılığa karşı sınırlarda 6 ayrı program kullanıldığını vurgulayarak, “Ayrıca bagaj X-rayleri, araç ve konteyner tarama sistemi gibi teknik donanımlar mücadelede etkin şekilde kullanılmaktadır” bilgisini verdi. Bakan Muş, kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında personel sayılarının artırıldığını kaydederek, “Daha önce 18 olan gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğünün sayısı 30’a, gümrük ve ticaret müdürlüklerinin sayısı ise 19’a çıkarılmıştır” dedi.
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