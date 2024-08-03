Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 28 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde il merkezi, Kdz. Ereğli ve Gökçebey ilçelerini kapsayacak şekilde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda ölümcül etkiye sahip 4 bin 431 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet silah ve 47 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
4 şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. T.A ve E.T isimli 2 şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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