21.05.2026 09:49:00
Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı kararı Resmi Gazete'de: 14 yıllık yönetmelik resmen kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı’nın personelin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesine ilişkin 2012’den bu yana yürürlükte olan yönetmeliği kaldırıldı. Karar, 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından personelin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesine ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı’nın “Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik”i yürürlükten kaldırıldı.

14 YILDIR YÜRÜRLÜKTEYDİ

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme tamamen kaldırıldı. Böylece yaklaşık 14 yıldır yürürlükte bulunan düzenleme sona ermiş oldu.

Yönetmelikte, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

