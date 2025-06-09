Ticaret Bakanlığı'ndan sahte yetkili servislere karşı uyarı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başta klima olmak üzere birçok elektronik ürün grubunda bakım, onarım ve montaj hizmetlerine olan ihtiyacın arttığı belirtilerek, "Bu hizmetleri almak isteyen tüketiciler ise genellikle internet arama motorları üzerinden yetkili servislere ulaşmayı tercih etmektedir. Bazı kişi veya firmalar, bu durumu kendi lehlerine çevirerek, sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında üst sıralarda görünmektedir. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtmakta ve tüketicileri mağdur edebilmektedir. Bu tür sahte servis uygulamaları, tüketiciler açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Tüketicilerimizin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) 'www.servis.gov.tr' sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yetkili servis hizmeti alınmadan önce; ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi.