Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı: Tehlikeli temizlik ürünü toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı son duyuruda, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Güncellenen listede yer alan bir temizlik ürünü hakkında satış yasağı ve toplatma kararı alındı.

Bakanlık tarafından yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, bir lavabo açıcının insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu belirlendi. İncelemeye alınan Pratix Çzm markalı temizlik ürününün, gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığı ve bu nedenle güvensiz bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünün satışını resmen yasakladı. Ayrıca riskin ortadan kaldırılması amacıyla ürünün piyasadan toplatılmasına yönelik idari işlemler başlatıldı.

GÜVENSİZLİK GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Yasaklama ve toplatma kararının teknik gerekçeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında, Pratix Çzm markalı ürünün ambalaj ve güvenlik standartlarında ciddi eksiklikler bulunduğu belirtildi. Güvensizlik gerekçesi şu ifadelerle açıklandı:

“Çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır.”

Bu eksikliklerin özellikle çocuklar ve görme engelli bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği vurgulandı.





GÜBİS ÜZERİNDEN DUYURULAR DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, tüketicileri bu platformu takip etmeleri ve güvensiz ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.