'Ticaretin Kadınları' İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Garanti BBVA’nın destekleriyle kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Ticaretin Kadınları” etkinliğini İstanbul’da gerçekleştirdi. Dünya Kadın Girişimciler Günü olan 19 Kasım’da Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen etkinlik, iş dünyasının önde gelen isimleri, kadın girişimciler ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmaları KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya tarafından yapıldı.

ESRA BEZİRCİOĞLU: BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Bezircioğlu, konuşmasında, etkinliğin kadın girişimciler için yalnızca bir buluşma değil, aynı zamanda deneyimlerini paylaşabilecekleri ve iş dünyasında görünür olabilecekleri güçlü bir platform olduğuna dikkat çekti. Bezircioğlu, “Bugün burada paylaşılan ilham verici başarı hikâyeleri, yapılan paneller ve kurulan bağlantılar, kadın girişimciliğinin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. İş dünyasında kadınların daha görünür olması, birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın gücüyle mümkün. Kadın girişimciler olarak yalnızca bireysel başarılarımızı değil, aynı zamanda daha güçlü ve kapsayıcı bir iş dünyasını da birlikte inşa edebileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk.” dedi.





SİBEL KAYA: KADIN GİRİŞİMCİLERLE BİRLİKTE YAPARIZ

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya ise konuşmasında, kadınların iş gücüne katılımının hem kadının ekonomik ve sosyal gücünü artıracağını hem de ülkenin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Kaya, “Garanti BBVA olarak kadın girişimciliğine desteğimizin temelini 20 yıl önce attık. Sadece finansman sağlamakla yetinmiyor, cesaretlendirme, bilgiye erişim ve yeni pazarlara açılma konularında da yanlarında oluyoruz. Kadınlar bir araya geldiğinde sadece ticaret yapmıyorlar; birbirlerini cesaretlendiriyor, birbirlerinin sesi oluyorlar. Biz KAGİDER gibi iş ortaklarımızla birlikte, kadın girişimcilerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLHAM VERİCİ KONUŞMALAR VE PANELLER

Etkinlik, Erdal Uzunoğlu’nun “İlişki Sermayesi ve Bağ Kurmanın Gücü” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Katılımcılar, Aslı Elif Tanuğur Samancı, Sinem Özler Kırangeçen ve Simay Bülbül’ün ilham verici kadın girişimci hikâyelerini dinleme fırsatı buldu.

“Pazara Açılan Kapılar” paneli, UN Women eşitlik savunucusu Ebru Nihan Celkan moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Mutlu ihracatın ilk adımlarını, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver perakende fırsatlarını, Hepsiburada Kategori Direktörü Feyza Kandemir e-ticaretteki dönüşümü ve BBA Stratejik Marka Danışmanlığı’ndan Burcu Ağma yapay zekânın marka stratejilerine etkilerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, kadın girişimcilerin birbirlerinden ilham aldığı, yeni iş birlikleri geliştirdiği ve iş dünyasındaki görünürlüklerini artırdığı verimli bir buluşma olarak tamamlandı.