Ticari çıkarlı tercih günleri: AVM’de üniversite seçimi

Üniversite için tercih dönemi sürerken Manisa’da öğretmenlerin bir AVM’de tercih danışmanlığı için görevlendirildiği ortaya çıktı. ‘2025 YKS Doğru Tercih Noktası Kılavuzu’ kapsamında öğretmenlerin AVM’de görevlendirilmesine Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan tepki geldi.

Söz konusu uygulamanın birçok açıdan sakıncalı olduğunu belirten Özbay, “Rehber öğretmenliği pedagojik bir meslek olmaktan çıkarılıp, adeta bir satış temsilciliğine indirgenmektedir. Eğitim ortamı dışında, ticarileşmiş bir mekânda yapılan bu görev, mesleğin bilimsel niteliğini ve ciddiyetini zedelemektedir. AVM gibi kalabalık, denetimsiz, pedagojik niteliği olmayan alanlarda sağlıklı bir yönlendirme yapılması mümkün değildir. Öğrenci ve veli ile kurulan ilişki, kamu hizmeti anlayışından uzaklaşmakta, ‘müşteri memnuniyeti’ algısına indirgenmektedir” dedi.

‘NEDEN AVM?’

Eğitimde bir kez daha rant odaklı bir anlayışla karşı karşıya olduklarını ifade eden Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’na, (MEB) “Neden bir kamu okulu, halk eğitim merkezi ya da rehberlik araştırma merkezi değil de bir alışveriş merkezi tercih edilmiştir?, AVM ile imzalanan protokol hangi kriterlere göre yapılmıştır?, Bu AVM’nin ortaklık yapısı ve bağlantıları kimlerdir?, Kararın arkasında her zaman yaptığınız gibi hangi tarikat, hangi ‘toplumsal fayda’ maskesi vardır? sorularını yöneltti.

‘H İZMET DEĞİL REKLAM’

Eğitimin göz göre göre ticari bir şovun parçası haline getirildiğine dikkat çeken Özbay, “Gençlerin hayatını şekillendirecek YKS tercih süreci, indirim tabelalarının gölgesinde, mağaza vitrinlerinin arasında değil; bilimsel, güvenli ve tarafsız ortamlarda yürütülmelidir. MEB’i uyarıyoruz: Çocuklarımızın geleceğini siyasi ya da ticari ilişkilerinize pazarlayamazsınız! Danışmanlık değil yönlendirme, hizmet değil reklam yapıyorsunuz! Eğitimde tercih değil, rant yapılıyor! Alışveriş merkezlerinde değil, bilim yuvalarında tercih yapılır!” diye konuştu.