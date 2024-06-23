Settar Tanrıöğen TikTok videosu ile gündeme gelmişti... Hemşire habersiz çekmiş!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 00:31

Güncelleme: 23.06.2024 - 00:31

Geçtiğimiz kış beyin kanaması geçiren ve bu süreçte art arda ameliyatlar olan Tanrıöğen, sağlık durumu nedeniyle "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Abdullah Ünal rolüne veda etmişti.

Sağlığına kavuşan ve hastaneden taburcu edilen değerli sanatçı, evinde dinlenmeye çekildi.

İlaçlarını düzenli kullanan, sağlıklı beslenen ve zaman zaman yürüyüşe çıkan Tanrıöğen, bir hemşirenin gözetiminde yaşıyor.

TİKTOK VİDEOSU İLE GÜNDEME GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Tanrıöğen, evinde kuruyemiş yerken çekilen TikTok videosu ile gündeme geldi.

Görüntülerin, evine ilaç vermek için gelen nöbetçi hemşire tarafından gizlice kaydedildiği ve Tanrıöğen’in bu durumdan habersiz olduğu ortaya çıktı.

Hiçbir sosyal medya hesabı olmayan usta oyuncunun ailesi, bu kötü niyetli davranış karşısında büyük bir rahatsızlık duydu ve videoyu TikTok’tan sildirdi.

Ailenin, ilgili hemşire hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağı öğrenildi.