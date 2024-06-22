Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı: 'Sanki namus suçu işledim'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:46

Güncelleme: 22.06.2024 - 11:47

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın TikTok hesabı kapatıldı. TikTok hesabında açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan ve birçok kez küfürlü konuşan ünlü popçu bu karara isyan etti.

"SANKİ NAMUS SUÇU İŞLEDİM"

Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın” dedi.

Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.

Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu yanıtı verdi:

“Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?”