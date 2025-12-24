Türkiye'de ünlülere yönelik "uyuşturucu" operasyonu sürüyor. Son olarak, TİMS&B Prodüksiyon'un CEO'su, ünlü yapımcı Timur Savcı "uyuşturucu" operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Peki, Timur Savcı kimdir? Yapımcı Timur Savcı neden gözaltına alındı?

TİMUR SAVCI KİMDİR?

Timur Savcı 1975 doğumlu Türk sinema dizi ve film yapımcısıdır. Timur Savcı 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adana Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda yapım asistanı olarak işe başladı ve hukuk fakültesinde süren eğitim hayatına son verdi.

2006 yılında kurduğu Tims Productions adlı yapım şirketiyle Türk televizyon kanallarında gösterime giren pek çok popüler diziye ve sinema filmine imza attı. Bu diziler arasında 2011 tarihli Muhteşem Yüzyıl, Türk sinema ve dizi tarihinin en başarılı yapımı olarak kabul edilir.

2013 yılında Cemal Okan ile birlikte TAFF Pictures (Tam Aile Filmleri Fabrikası)'nı kurdu. Bu şirketle 40'dan fazla sinema filmi yaptı.

Ocak 2017'de Burak Sağyaşar ile ortak olarak TIMS&B Productions'ı kurdu.

14 Ocak 2020'de Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP)'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

TİMUR SAVCI DİZİLERİ

Dijital dizisi

Sıcak Kafa (2022) - Netflix

Şahmeran (2022) - Netflix

Öğrenci Evi (2021-) - Exxen

Yarım Kalan Aşklar (2020) - BluTV

Televizyon dizisi

Teşkilat (2021-günümüz)

Maraşlı (2021)

Şeref Sözü (2020)

Leke (2019)

Gülperi (2018-2019)

Bir Zamanlar Çukurova (2018-günümüz)

Söz (2017-2019)

Yüz Yüze (2017)

Ölene Kadar (2017)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015-2017)

Çalıkuşu (2013-2014)[3]

Suskunlar (2012)

Annem Uyurken (2012)

Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)

Mazi Kalbimde Yaradır (2011)

Kolej Günlüğü (2011)

Çakıl Taşları (2010)

Mükemmel Çift (2010)

Küçük Sırlar (2010-2011)

Es Es (2009-2010)

Bir Bulut Olsam (2009)

Melekler Korusun (2009-2010)

Derdest (2008)

Senden Başka (2007)

Kavak Yelleri (2007-2011)

Sağır Oda (2006-2007)

Sinema filmi

Mutlu Aile Defteri (2012)

Aşk Geliyorum Demez (2009)

Acı Aşk (2009)

Aşk Tutulması (2008)

İlk Aşk (2006)

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005)

Mustafa Hakkında Her şey (2003)

Kısa Film

Re (2006)

Yürütücü yapımcı

Asmalı Konak: Hayat (2003)

Yapım koordinatörü

Asmalı Konak (2002)

Prodüksiyon amiri

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2002)

İkinci Bahar (1998)

TİMUR SAVCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü yapımcı ve TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Timur Savcı "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcı'nın kan ve saç örneği vereceği öğrenildi.