Timur Soykan art arda paylaşımlarla anlattı: 'Kardeşim saldırıya uğradı, polis saldırganları serbest bıraktı'

30 Ağustos 2022 Salı, 14:12

Gazeteci Timur Soykan, kardeşinin annesiyle beraber yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Soykan, "Bu olay Sarıyer Kıreçburnu Devriye Ekipler Amirliği'nin 50 metre uzağında yaşandı" dedi ve saldırganların polis tarafından serbest bırakıldığını kaydetti.

1-) Burada kişisel olayları çok önemli olmadıkça yazmam. Ancak dün akşam yaşadıklarımızın haber değeri var. Yoldan geçenlere saldıran serserileri ve onları ellerindeyken serbest bırakan polisleri anlatacağım. Akşam annem ve kardeşimle Sarıyer Kireçburnu sahilde yürüyüşe çıktık ++ — Timur Soykan (@timursoykan) August 30, 2022

Soykan'ın paylaşımları şöyle:

1-) Burada kişisel olayları çok önemli olmadıkça yazmam. Ancak dün akşam yaşadıklarımızın haber değeri var. Yoldan geçenlere saldıran serserileri ve onları ellerindeyken serbest bırakan polisleri anlatacağım. Akşam annem ve kardeşimle Sarıyer Kireçburnu sahilde yürüyüşe çıktık

2-) Eve dönüşte ben arkadaşlarımın yanına uğradım. Annem ve kardeşim arabayı park ettiğimiz Kireçburnu sahilinin paralelindeki sokakta yürüyordu. Yukarıdaki sokaktan kavga sesleri duyuyorlar. Sonra biri beyaz atletli, iki serseri onların bulunduğu sokağa bağıra çağıra giriyor.

3-) Kardeşim ve annemin önünde üç genç kadın yürüyor. Kardeşim, bu serserilerden korumak amacıyla bu üç kadın ve anneme kenara geçmeleri için eliyle işaret ediyor. İki serseri kardeşime arkadan saldırıp yere düşürüyor. Ardından annem çığlıklar atarken kafasına yumruklar atıyorlar

4-) Mahalleli bu serserilerin daha önceki kavgası ve kardeşime saldırısına tanık oluyor. Bir beyefendi de saldırganlara müdahale ettıği için yüzüne yumruk darbesiyle yaralanıyor. Bu olay Sarıyer Kıreçburnu Devriye Ekipler Amirliği'nin 50 metre uzağında yaşandı.

5-) Ben olayı duyup hemen geldiğimde bir ekip otosu ve 7-8 polis oradaydı. Kardeşimin tişörtü parçalanmış, annem panik içindeydi. İnsanlar toplanmıştı. Üst sokaktan yine kavga sesleri geldi. Saldırganlar geri dönmüş, daha önce kavga ettikleri kişilere yine saldırmıştı.

6-) Bir arbede yaşadık. Polisler bu saldırganları tutuyordu. İkisi de ellerindeydi. Kardeşime saldıran bu kişilerden şikayetçi olduğumu defalarca söyledim. Gözaltına alınmalarını istedim. Polisler de gözaltına aldıklarını söyledi. Bu sırada fenalaşan annemle ilgilenmem gerekti.

7-) Olay yatıştıktan sonra tekrar sorduğumda polisler, saldırganları Tarabya Karakolu'na götüreceklerini, oraya gitmemizi söyledi. Ama bütün polisler oradaydı ve ekip otosu bizim yanımızdaydı. Gözaltına alınsalar görürdük.

8-) Tekrar sorduğum sırada mahalledeki bir kadın, saldırganları serbest bıraktıklarını söyledi. 75 yaşındaki annemi, yoldan geçen genç kadınları korumak isteyen kardeşime saldıran alçaklar ellerini kollarını sallayarak gitti.