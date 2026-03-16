TİP Genel Başkanı Erkan Baş: 'Mehmet Türkmen’i derhal serbest bırakın'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkmen’in, Sırma Halı direnişindeki konuşmasının gerekçe gösterilerek tutuklanmasının, iktidarın emek ve işçi karşıtı karakterini gözler önüne serdiğini belirtti.
Bir sendika başkanının sendikal faaliyet yürüttüğü ve işçilerin hakkını savunduğu için tutuklanmasının anayasal bir hakkın gaspı anlamına geldiğini belirten Baş, “Saray’ın hukuk tanımazlığı halkımızın canına tak etmiştir. Mehmet Türkmen’i derhal serbest bırakın” ifadelerini kullandı.
BİRTEK-SEN Genel Başkanı, dostumuz Mehmet Türkmen’in Sırma Halı direnişindeki konuşması bahane edilerek tutuklanması, bir kez daha bu iktidarın emek ve işçi düşmanı karakterini gözler önüne seriyor.— Erkan BAŞ (@erkbas) March 16, 2026
