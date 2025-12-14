TİP İstanbul’da MESEM protestosunda tutuklanan 16 gencin ailesi buluştu: 'Onlarla gurur duyuyoruz'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul İl Örgütü’nde MESEM protestosu nedeniyle tutuklanan 16 TİP’li gencin aileleriyle dün bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Baş, “16 arkadaşımız, ‘Çocuklar ölmesin’ dedikleri için cezaevine atıldı. Bu dava, bu ülkenin çocuklarına sahip çıkma davasıdır” dedi.

TİP İstanbul İl Örgütü’nde düzenlenen görüşmeye ailelerin yanı sıra hukukçular, akademisyenler ve parti yöneticileri de katıldı. Baş, “Hukuk çerçevesi içerisinde değerlendirmenin mümkün olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Bu ülkede bir yılda 86 evladımızın hayatını kaybetmesini içine sindiremeyen, devletin denetiminde çalışmaya gönderildiği yerde çocuklar hayatını kaybederken bunu normalleştirmeye çalışan bir iktidara karşı sesini yükselttiği için 16 arkadaşımız şu anda cezaevinde” diye konuştu. 16 gencin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’ni protesto etmeleri üzerine 2 Aralık’ta tutuklandığını hatırlatan Baş, “Tek suçları ‘Çocuklar ölmesin’ sesini topluma duyurmak. Bunun doğrudan sorumlusu olduklarına inandıkları bakanın karşısında bunu ifade etmek istediler” dedi.

‘AYNI FİKRE SAHİBİZ’

Baş, MESEM projesine karşı olmadıklarını, çocukların meslek sahibi olmasına karşı çıkmadıklarını vurgulayarak “Bizim karşı çıktığımız çocuklarımızın öldürülmesi, kontrolsüz işyerlerinde sadece patronlara daha fazla para kazandırmak için ucuz işgücü olarak görülmesi, çocuklarımızın köle olarak görülmesi ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğinde hesabının sorulmaması. Bu memleketteki milyonlarca insan şu anda cezaevindeki 16 Türkiye İşçi Partili gençle aynı fikirlere sahip” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında tutuklu gençlerin aileleri de söz aldı. Nevin Tekin’in babası Orhan Tekin, “Çocukların bu tutumu, bu haklı eylemleri bizi onurlandırıyor. Bundan utanması gerekenler bu düzeni yaratan, MESEM adı altında çocukların ölümüne sebep olanlardır” dedi.

‘SERBEST BIRAKILMALILAR’

Oğulcan Akbaş’ın annesi Gülten Akbaş ise tüm anne-babalardan MESEM’in ne olduğunu araştırmalarını isteyerek “2 Aralık’tan beri çocuğum tutuklu. Anayasal hakkını kullanmış, haksızlığa karşı gelmiş. Bu yüzden benim çocuğum tutuklu” diye konuştu.

Deniz Karabulut’un babası Ali Karabulut da “Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz, 16’sıyla da gurur duyuyoruz. Hepsinin serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’e konuşan bir aile yakını ise “Bizim kızımız bu tarz olaylara çok duyarlı, bilinçli bir insan. Gazetecilik birinci sınıf öğrencisi. En kısa sürede çocuğumuza kavuşmak istiyoruz, onunla gurur duyuyoruz” dedi.