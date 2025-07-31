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TİP komisyon kararını verdi: 'Can Atalay' vurgusu

TİP komisyon kararını verdi: 'Can Atalay' vurgusu

31.07.2025 14:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TİP komisyon kararını verdi: 'Can Atalay' vurgusu

Türkiye İşçi Partisi, TBMM'de kurulacak süreç komisyonu kararını verdi. Buna göre, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık komisyonda görev alacak.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBMM'de kurulacak süreç komisyonuna katılacaklarını duyurdu.

Buna göre, TİP'i komisyonda İstanbul Milletvekili Ahmet Şık temsil edecek. Partiden yapılan açıklamada, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da anımsatması yapıldı.

Açıklamada, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a Meclis’te kurulacak komisyona ilişkin katılma kararımızı gerekçesiyle birlikte ilettik.

Parti Meclisimiz, partimiz bünyesinde süreçle ilgili çalışmak üzere, anayasaya aykırı biçimde vekilliği düşürülen Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay’ın Başkanlık görevini üstleneceği bir iç komisyon oluşturmuştur. Bu komisyonun da üyesi olan İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık ise TBMM bünyesinde kurulacak komisyonda Türkiye İşçi Partisi adına görevlendirilmiştir" denildi.

TİP'ten yapılan açıklama şu şekilde:

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