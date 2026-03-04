TİP’li kadınlar Fatma Nur Çelik ve kızı için Kadıköy’de eylem yaptı

Türkiye İşçi Partili (TİP) kadınlar, Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği iddia edilen ve İstanbul Anadolu adliyesi önünde nöbet tutarak adalet çağrısını duyurmaya çalışan Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in cansız bedenlerinin İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde bulunmasına ilişkin Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde eylem gerçekleştirdi.

"Tarikat ve cemaat karanlığında kaybettiğimiz her canın hesabını soracağız" pankartının açıldığı eylemde konuşan TİP Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın, şunları söyledi:

‘BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE İNTİHAR DEMEYİN’ DİYEREK BAĞIRMIŞTI ADLİYENİN ÖNÜNDE"

“Kuran'a Hizmet Vakfı adı verilen yapının yöneticisi olduğu belirtilen Ayhan Şengüler tarafından istismara uğrayan ve yıllardır adalet mücadelesi veren Fatma Nur Çelik ve kızın kızının ölüm haberiyle güne başladık. Bir anne kendi çocukluğunda yaşadığı istismarın ve kızının uğradığı istismarın hesabını sormak için yıllardır adalet mücadelesi veriyordu. Adliye önlerinde aylardır adalet nöbeti tutuyordu. O kadın, ‘Başıma bir şey gelirse intihar demeyin’ diyerek bağırmıştı adliyenin önünde. Ve buna rağmen o fail erkek yıllardır tutuksuz bir şekilde yargılanıyordu. Bugün bu ülkenin belediye başkanları, milletvekilleri ortada hiçbir şey yokken tutuklanırken, Silivri'den hapis tutulurken, kendi öz kızına istismarda bulunduğu iddia edilen bir erkeğin yıllardır tutuksuz bir şekilde yargılandığı bir ülkede yaşamaya çalışıyoruz biz kadınlar ve çocuklar.

Fatma Nur adalet nöbetindeyken, önünden onlarca hakim, onlarca savcı, onlarca polis geçti. Ama hiçbiri dönüp Fatma Nur’un taleplerine kulak vermedi,Fatma Nur’un çığlıklarını, ‘yaşamak istiyoruz’ çığlığını duymadı. Kızını ve kendini yaşatmak için verdiği adalet mücadelesini görmedi. Ve bu sabah Fatma Nur'un ve kızının ölüm haberiyle güne başladık” dedi.

Yalçın’ın açıklamasının ardından ise basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“FATMA NUR’UN ‘İNTİHAR DEMEYİN’ FERYADI BİZİM MÜCADELE ÇAĞRIMIZDIR”

“Tarikatları koruyan yargı, vakıfları kollayan siyaset ve mağdur anneyi suçlayan bürokrasi Fatma Nur ve Hifa’nın yaşam hakkını koruyamamıştır. O uzatılan her mikrofona şu sözleri söylemiştir; ‘Başıma bir şey gelirse sakın intihar etti demeyin’. Bu söz sıradan bir korkunun ifadesi değildir. Bu söz, tarikatlara adeta barikat olan bir yargı düzeni karşısında, çocuğunu korumaya çalışan bir annenin çığlığıdır. Öz kızını istismar eden vakıf yöneticisi, somut delillere ve annenin feryatlarına rağmen tutuksuz yargılanmıştır. Fail dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşırken, anne ve kızı tehditlerle, güvencesizlikle ve korkuyla yaşamaya mahkum edilmiştir. Fatma Nur işsiz bırakılmış, yalnızlaştırılmış, baskı altına alınmıştır. koruyucu ve önleyici tedbirleri gerektiği gibi uygulamamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Fatma Nur ve kızını etkin biçimde korumak yerine, onları birbirinden ayırmakla tehdit etmiş; koruyucu ve önleyici tedbirleri gerektiği gibi uygulamamıştır... Fatma Nur’un ‘İntihar demeyin’ feryadı bizim mücadele çağrımızdır. Failler ve onları koruyanlar yargılanana kadar, tarikatlar ve onları besleyen siyasi zemin dağıtılana kadar, çocukların ve kadınların yaşam hakkı gerçek anlamda güvence altına alınana kadar durmayacağız.”