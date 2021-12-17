TİP milletvekillerinden TBMM'de protesto: Kadıgil'e kınama cezası

17 Aralık 2021 Cuma, 23:23

TBMM Genel Kurulunda 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında söz hakkı engellendiği için protesto olarak hoparlörden müzik açtı.

Meclis'te 'Yalan' ve 'Palavra' şarkısı ile protesto: TİP'li Kadıgil'e kınama cezası — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 17, 2021

Kadıgil, Oktay'a yönelik, "Sinirlenmeye devam edin Sayın Oktay. Bize söz hakkı veren yok. Telefonla arıyoruz açmıyor, cevap vermiyor" ifadelerini kullandı.

KADIGİL: BANA CEZAMI VE KÜRSÜDE SAVUNMA HAKKIMI VERİN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçtüzüğe göre Kadıgil’in cezalandırılacağını söylerken Kadıgil’in "Sayın Şentop bana ceza mı vereceksiniz yoksa! Cezamı ve kürsüden savunma hakkımı istiyorum. Savunma hakkımı Genel Başkanım kullanacak” sözleri duyuldu.

Kadıgil oturumdan çıkartılma cezası alırken, savunma hakkını TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a verdi.

Baş “Söz hakkı istiyorduk aldık! Halkın sesini kısamadıkları gibi bizim de sesimizi kısamayacaklar. Bu bütçenin halkın kaynaklarının Saray’a doğru hortumlanma bütçesi olduğunu herkes duyacak. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Siz söylemeye korkuyorsunuz, biz korkmuyoruz. Normal koşulalrda bunu burada anlatabilmemize izin verseniz herkes anlayacak. Ama işin özeti şu; yediniz, içtiniz, semirdiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Doğal Olarak yargılanacaksınız! Dondurucu soğuklarda halkı ekmek kuyruklarında titretirken kasalarında balya balya para biriktirenler yargılanacak! Anneler çocuklarına yedirmek için mama alamazken sizin birbirinize yedirdiğiniz ihaleler nedeniyle adliyeler lebalep dolacak. Tıpkı sizin Reisinizin söylediği gibi “men dakka dukka!” Lale Devri nasıl bittiyse Sülale Devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız!” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Baş’ın konuşmasının savunma kapsamı dışında kaldığını söyleyerek sözünü kesti

BAŞ: KÜRSÜDE KONUŞABİLMEMİZİN TEK YOLU DİSİPLİN SUÇU İŞLEMEMİZDİ

Baş ise konuya ilişkin Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada ise, “Kürsüde konuşabilmemizin için bir disiplin suçu işlememiz gerekiyordu. Bize söz hakkı veren yok. Meclis Başkanına telefonla ulaşmaya çalışıyoruz, cevap vermiyor, geri dönmüyor. Bizim söz hakkı alabilmemizin tek yolu buydu" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Kadıgil’e kınama cezası verilmesi teklif etti ve oylamaya sundu. Oylama sonucu Kadıgil, kınama cezası aldı ve salonda oturmaya devam etti.