TİP’ten Tom Barrack tepkisi: 'Ülkemizde istemiyoruz'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ABD Büyükelçisi Tom Barrack’a tepki gösterdi. Partinin açıklamasında, Barrack’ın Jeffrey Epstein belgelerinde adının geçtiği hatırlatılarak, Türkiye’de istenmediği vurgulandı.
TİP açıklamasında, “ABD emperyalizminin ve haydut Trump’ın Türkiye’deki temsilcisi, Epstein belgelerinde adı insanlık dışı suçlarla birlikte anılan Tom Barrack’ı ülkemizde istemiyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD emperyalizminin ve haydut Trump’ın Türkiye’deki temsilcisi, Epstein belgelerinde adı insanlık dışı suçlarla birlikte anılan Tom Barrack’ı ülkemizde istemiyoruz!
Suriye’de cihatçılara, Türkiye’de ise işbirlikçi iktidara arka çıkan kara düzenin unsurları ülkemiz, halkımız, çocuklarımız için tehdittir!”
ABD emperyalizminin ve haydut Trump’ın Türkiye’deki temsilcisi, Epstein belgelerinde adı insanlık dışı suçlarla birlikte anılan Tom Barrack’ı ülkemizde istemiyoruz!— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 3, 2026
Suriye’de cihatçılara, Türkiye’de ise işbirlikçi iktidara arka çıkan kara düzenin unsurları ülkemiz, halkımız,… pic.twitter.com/YrM33YUEKc