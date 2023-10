TİP'li kadınlardan Kadıköy daveti: İnat da umut da bizde bitmedi!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 20:18

Güncelleme: 04.10.2023 - 20:18

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü üyesi kadınlar düzenlediği basın açıklamasıyla 8 Ekim’de İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilecek olan kadın mitingine davet etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü üyesi kadınlar, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde önünde buluştu. TİP PM Üyesi Aslı Yapar da basın açıklamasında yer aldı.

"Kadınlar ayağa kalkıyor! Umut bizde bitmedi!" yazılı pankart açan kadınlar, “Kadınlar yürüyor mücadele büyüyor”, “Şeriata faşizme karanlığa geçit yok”, “Susma haykır kadınlar vardır”, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, “Kadın yaşam özgürlük” sloganları attı.

"AİLEYI PARÇALAMA YALANI"

Kadınlar adına basın açıklamasını TİP İzmir üyesi Eymen Keysan okudu. Keysan açıklamada şunları söyledi:

“Binbir emek ve çileyle kazandığımız haklarımız, kadın ve LGBTİ+ düşmanı, gerici ataerkil düzenin ayakları altında çiğnenmeye cüret edilmekte, cinsiyetçi söylemlerle eşitlik mücadelemiz geriye çekilmek istenmektedir. Saray Rejimi; eğitimden iş hayatına, kadının olduğu her alanda din kisvesi altında ahlak bekçiliği yapmaktadır. İkiyüzlü din tüccarları tarafından LGBTİ+’ların cinsel yönelimine laf edilmekte, aileyi parçalama yalanıyla hedef gösterilmektedirler. Bir gün karma eğitimden çıkmaktan söz eden düzenin sahipleri, bir başka gün çocuk tacizcilerini, kadın katillerini aklamakta; kadınlar ise en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmeye devam etmektedir.

“MÜCADELEMİZE HER ZAMANKİNDEN İNATÇI, DEVAM EDİYORUZ”

Erkek şiddetine dikkat çeken Keysan, "Kadını yok sayan aynı zihniyet, kadın emeğini de yok saymaktadır. Evdeki işi hiç bitmeyen; aynı işi yaptıkları erkeklerden daha az ücret alıp işten ilk çıkarılan; iş görüşmelerinde utanmazca çocuk yapıp yapmayacağı sorulan; çalışırken tacize, mobinge uğrayan yine bizleriz. Oysa biz kadınlar, bilimden sanata, spordan felsefeye dünya çapında başarılara imza attık. Laikliğin tüm kazanımlarıyla özgürlük sınırımızı genişlettik, bu nedenle kolay kolay vazgeçmeyiz. Hayatın her alanında tüm zorluklara inatla göğüs geren yaşam kodlarına sahip biz kadınlar, birlikte çok daha güçlüyüz. Buradayız, bitmedi, mücadelemize her zamankinden inatçı, her zamankinden umutlu, her zamankinden dirençli devam ediyoruz. Doğamızı katledenlere, emeğimizi sömürenlere, gerici yobaz zihniyete, erkek şiddetine teslim olmayacağız. Geleceğimizi, yarınlarımızı, özgür, eşitlikçi ülke hayalimizi birbirimizden aldığımız güçle inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

8 EKİM’E DAVET

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın 1 Ekim’de Hatay’da başlattığı özgürlük yürüyüşünü hatırlatarak devam eden Eymen Keysan, "Özgürlüğün sesini kadınlarla büyütüyoruz. Birbirimizden aldığımız güçle buluşuyoruz, karşılarına dikiliyoruz. 8 Ekim Pazar günü saat 16:00'da Kadıköy İskele Meydanı'na tüm kız kardeşlerimizi, sesimizi, umudumuzu, mücadele azmimizi, gücümüzü, özgürlük, eşitlik haykırışımızı birlikte büyütmeye davet ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Basın açıklamasının ardından TİP PM Üyesi Aslı Yapar, kadınları Kadıköy mitingine davet etti.