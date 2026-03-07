TIR'a İsrail füzesi isabet etti... Hataylı şoför İran'da ağır yaralandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 11:22:00
DHA
Reyhanlı ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat'ın aracına, İran'da İsrail füzesi isabet etti. Alev alan TIR'da Hüseyin Fırat ağır yaralanırken, annesi İran'da tedavi altına alınan oğlunun Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti.

Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yapan Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

Kazvin eyaletinin geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer Türk şoförler ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

"DURUMU ÇOK CİDDİ"

Hüseyin Fırat'ın annesi Hayriye Fırat, Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alınan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek, tedavisi için Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Eşi ile oğlunun Afganistan'a yük götürdüğünü, dönüşte İran'da füzeli saldırıya uğradıklarını belirten Fırat, "Oğlum ile babası aynı kafile ile Türkiye'ye dönerken TIR'a füze isabet etmiş. Oğlumun sağlık durumu çok ciddi. Bu nedenle bir an önce Türkiye'ye getirilerek burada tedavi edilmesini istiyorum. Herkes gibi o da ekmeğinin peşindeydi. Saldırıda aracı yandı. Devlet büyüklerimizden Türkiye getirilerek tedavi edilmesinin istiyoruz" dedi.

Amcası Mehmet Saçar ise "15 araçla gittikleri seferden dönerken İsrail'in attığı füze, Hüseyin'in aracına isabet ediyor. Yaralı, yoğun bakımda. Türkiye'ye getirilmesini, tedavi ve ameliyatının ülkemizde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

İlgili Konular: #İran #TIR #şoför #İsrail saldırısı

