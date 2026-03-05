Son dakika... Türk hava sahasına füze düşmüştü: İran'dan açıklama geldi!

İran Silahlı Kuvvetleri, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını bildirdi.

Tahran yönetimi, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye'yi hedef almadığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İran'dan dün ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Füzenin hedefinin neresi olduğu ise, tartışma konusu olmuştu.