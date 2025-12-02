TIR ile motosiklet çarpıştı: Anne ile bebeği öldü, 3 yaralı!

Kaza, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi İskenderun karayolu Dericiler Kavşağı'nda meydana geldi.

T.B. yönetimindeki TIR ile Suriyeli Ahmet Elhuseyin'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosikletteki aile bireyleri yola savruldu.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği anne Menar Elhüseyin (24) ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in öldüğü belirlendi.

Yaralanan baba Ahmet Elhuseyin ile diğer çocukları R.E. ve Ş.E. de ilk müdahalenin ardından tedavi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın şoförü T.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.