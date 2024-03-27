TIR'dan düşen yük otomobil sürücüsünün ölümüne neden oldu
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 50 EY 034 plakalı alçıpan yüklü TIR, Gürün-Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında karşı şeridine geçerek devrildi. Bu sırada Ç.K. yönetimindeki 01 LE 212 plakalı otomobil, tırın dorsesinden düşen alçıpanların altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ç.K. olay yerinde öldü, aynı araçtaki A.K, A.O.G. ve A.K. ile tır sürücüsü M.A. yaralandı.
HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR
Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ölen Ç.K'nin cenazesi de bu hastanenin morguna getirildi.
Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki başka hastaneye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat oldu
- Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı
- Yargıtay’da Menzil etkisi!
- Merhametli burçlar hangileridir?
- Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
- Ülkücülerden 'İmamoğlu' provokasyonu