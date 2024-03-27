Kocaeli’de silahlı kavga… 16 yaşındaki çocuk öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde kız arkadaşıyla oturan Kadem Can Ç. (16) yanlarına gelen E.K.D. (20) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı.
Çevredeki bir araçla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
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