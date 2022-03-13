Tire köylüsü ve çevrecilerden 'zeytinime dokunma' eylemi

13 Mart 2022 Pazar, 17:54

Tire'nin Küçükkale Köyü'nde bugün bir araya gelen, Kartal Dağı Koruma Platformu, Tire Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği, Ege Çevre Derneği (EGEÇEP) ve çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri ile köylüler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlik alanları maden faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi.

Küçükkale Köyü meydanında toplanan ve "Maden Zehirdir" yazılı dövizler taşıyan yurttaşlara Tire Belediye Başkan Yardımcısı avukat Gökhan Hızlı ve ilçedeki siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

“BU YÖNETMELİKTEN VAZGEÇİN”

Saz eşliğinde türkü söylenip halaylar çekilen eylemde hazırlanan basın metni de okundu. Açıklamada şöyle denildi:

“İçinden geçmekte olduğumuz ekonomik krizlere bölgesel savaşlar da eklenince, çok iyi anladık ki tarım ve tarımsal ürünler stratejik bir öneme sahiptir. Toplum olarak iliklerimize kadar hissedip yaşadığımız bu krizlerden çıkarttığımız ders şudur ki ülkemizde uygulanan tarım politikaları yetersiz ve yanlıştır; gün geçtikçe de zayıflamaya devam etmektedir. Bunun sonucunda ödenen faturaların bedelini ise artık bu neslin ödemeye gücünün de ömrünün de yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Anayasamızdan ve kanunlardan aldığımız savunma hakkımızı kullanarak uyarı görevimizi yapıyoruz. Bu yönetmelikten vazgeçin.”

“ZEYTİNLERİ KUTSAL SAYIYORUZ”

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kartal Dağı Koruma Platformu Üyesi Zeynel Aydın ise şunları söyledi:

“1 Mart'ta çıkan yönetmelik değişikliğiyle ölümsüz ağacın ve binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan insanların besin ve geçim kaynağı olan zeytin ağacının katledilmesinin önü açılacak. Bu yönetmelik değişikliğine karşı tavrımızı göstermek için buradayız. Yapılan değişikliğin bir katliam niteliğinde olacağını düşünerek endişe duyuyoruz. Bu sebeple bir an önce bu yönetmeliğin geri çekilmesini talep ediyoruz. Zeytinlikler bizim geçim kaynağımız. Zeytin, bize dedelerimizden miras kalan ölümsüz ağacımız. Kutsal sayıyoruz. Zeytin, Nuh’un gemisine barışını sembolü olarak güvercinin getirdiği ağacın dalıdır. Dededen toruna geçecek bir miras niteliğindedir ve bu yapılan değişiklik zeytinlerin katledilmesinin önünü açmaktadır.”

“COĞRAFYAMIZA İHANETTİR”

Eski CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ise şöyle dedi:

“Türkiye’de zeytin korumayla ilgili bir kanun vardı. Zeytin koruma kanununu yok sayılarak bu şekilde zeytinlerin yok edilmesinin gelecek nesillere olan etkisini herkes tahmin ediyor. Zeytinyağı çok önemlidir. Barışın, özgürlüğün, kardeşliğin simgesi zeytinlerin katledilmesi, coğrafyamıza çok büyük bir ihanettir. Çocuklarımız zeytinyağı ile büyüyorlar. Coğrafyamızda zeytin ağaçlarıyla başlayan bu katliamın daha sonra hangi ağaçlarla devam edeceği meçhuldür. Bir ağaç yetiştirmek çok zor. Hükümetin acilen bu yönetmelikle ilgili değişikliği gözden geçirmesini talep ediyoruz. Zeytinciliğin yok edilmekten ziyade, teşvik edilmesi gerekiyor. Zeytin, savaşın değil, barışın ve kardeşliğin simgesidir.”

“MUSTAFA KEMAL, BUNA İZİN VERMEZDİ”

Tire'deki Kartal Dağı’na kurulmak istenen maden ve enerji santrali konusunda çevrecilerle birlikte mücadele veren Tire Belediye Başkan Yardımcısı avukat Gökhan Hızlı ise Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak, iktidarın tarım ve çevre politikalarına tepki gösterdi.

Hızlı, şunları söyledi:

“Şu anda ülkenin başında Mustafa Kemal olsa biz bu dertlerle uğraşır mıyız? Kartal Dağı’nda RES, mermer ocağı gibi sorunlarla uğraşır mıyız? Vaktimizi bunlara harcar mıyız? Mustafa Kemal, bunlara geçit verir mi? Vermez. Akıl, ilim ve her şeye sırtını dönen bir ülkeye dönüştük. Zeytinliklerimizi koruyoruz. Toprağımızı koruyoruz. Suyumuzu koruyoruz. Bütün bunları korumak için buluşuyoruz dava açıyoruz.”