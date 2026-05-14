Tirebolu köylülerinin 'asma köprü' çilesi: 'Evin tahtalarını söktüm, köprüyü onardım'

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Dokuzkonak Köyü’nde, yıllardır yenilenmesi beklenen asma köprünün çürüyen tahtaları nedeniyle köylüler karşıya geçmekte güçlük yaşadıklarını belirtti.

Köyde incelemelerde bulunan Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci, köprünün onarımının yıllardır gündemde olmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını savundu. Cebeci, köprünün Harşit Vadisi’nde vatandaşların ana yola ulaşımında kullandığı en kısa geçiş noktası olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız yıllardır bu köprünün yapılmasını bekliyor. Daha önce de bu köprüyü gündeme getirdik. Yerel ve ulusal basında haber oldu. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı" dedi.

Köprünün tahtalarının tamamen çürüdüğünü belirten Cebeci, bazı köylülerin köprüyü kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştığını söyledi. Cebeci, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız evlerindeki tahtaları söküp köprüyü onarmaya çalışmış. İnsanlar yağmurda, karda 2 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Burası hemen karşısında Tirebolu-Doğankent karayolunun bulunduğu önemli bir geçiş noktası. Hemen karşısı Tirebolu-Torul yolu. Vatandaşlar buradan karşıya geçerek Tirebolu’ya ve Doğankent’e gidip geliyor. Bu köprü çürüdüğü için insanlar büyük risk yaşıyor. Bir vatandaşımız dereye düştüğünde, can kaybı olduğunda mı harekete geçilecek?"

"EVDE NE KADAR TAHTA VARSA GETİRDİM, KÖPRÜYÜ ONARDIM"

Köy sakinlerinden bir kadın ise köprüyü kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalıştığını belirterek, "Evde ne kadar tahtam varsa getirdim, köprüyü onardım. Çünkü bu köprüden geçmek zorundayız. Eğer bunu siz yapamıyorsanız bırakın bize, biz yapalım" dedi.

Başka bir köylü kadın da yaklaşık bir yıldır çarşıya ve markete gidemediğini ifade ederek, "Buradan geçemiyorum. Arabamız da yok. Yağmurda, karda yürümek zor oluyor. Köprü yapılsa Tirebolu’ya gider geliriz" diye konuştu.

Köylülerden biri de daha önce bölgede inceleme yapıldığını belirterek, "Devlet Su İşleri’nden mühendisler geldi, köprünün yenilenmesi gerektiğini söylediler. Biz köprümüzün yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.